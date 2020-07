La Cina ha registrato il suo nuovo record giornaliero di casi dall’inizio di marzo. Secondo le autorità si tratta di 127 casi, 123 dei quali di trasmissione locale, e 112 nella regione dello Xinjiang. In Cina è in corso un aumento dei casi giornalieri: 105 mercoledì, 101 martedì e 68 lunedì. Il principale focolaio è quello dello Xinjiang, dove sono entrate in vigore misure severissime di lockdown da una settimana, tra cui la sospensione dei trasporti pubblici e dei voli, i controlli all’ingresso e all’uscita della capitale Urumqi.