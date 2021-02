Incredibile a Londra dove si cercano dei volontari per studiare il Covid-19, ai volontari sarà spruzzato nelle narici il Coronavirus per studiare il contagio.

Secondo quanto riporta “Il Fatto Quotidiano”, la sperimentazione partirà entro marzo e ha fatto molto discutere nel Regno Unito. Tutto ciò sarà fatto per sviluppare una risposta immunitaria più forte rispetto ai vaccini che ci sono in circolazione. I volontari saranno ricompensati per il tempo che dedicheranno alla ricerca, stando in isolamento e sottoponendosi a regolari controlli per un anno. La cifra è di 4500 sterline (circa 4700 euro).