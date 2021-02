Il Ministro Della Salute, Roberto Speranza, sta spingendo per far entrare in zona arancione anche le regioni che hanno numeri da zona gialla. Tutto ciò perché le varianti stanno spaventando l’Italia intera, si tratterebbe di una misura preventiva.

Secondo quanto riporta “Notizie.it”, le regioni a rischio zona arancione sono: la Lombardia, il Lazio, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, le Marche, la Campania e l’Emilia Romagna. Adesso però, anche le regioni con il più basso numero di contagi potrebbero diventare arancioni.