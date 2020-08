Stretta sulle discoteche in Veneto ed Emilia-Romagna, dove i governatori Luca Zaia e Stefano Bonaccini hanno firmato una nuova ordinanza per dimezzare la capienza dei locali in funzione anti-contagio.

Sarà inoltre obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche mentre si balla. Prevista inoltre la chiusura immediata dei locali nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto delle norme da parte degli organi di vigilanza.

Entrambi i provvedimenti entrano in vigore da sabato 15 agosto per cercare di contrastare la diffusione del coronavirus.

Le normative riguardano ovviamente i locali già al momento operativi nelle due Regioni in base alle caratteristiche richieste dalle norme anti-contagio decise nelle settimane dopo la ripresa, e quindi dotati di piste da ballo all’aperto. Quelle al chiuso non hanno mai riaperto dopo il lockdown.