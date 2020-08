Il tecnico Roberto Boscaglia è sempre più vicino a legarsi al Palermo per le prossime due stagioni.

Secondo quanto riportato da “TuttoC.com”, infatti, il tecnico gelese ha rescisso il contratto che lo legava alla Virtus Entella e in serata dovrebbe arrivare la firma con i rosanero.

Il Palermo dunque è pronto ad abbracciare il suo nuovo tecnico, per affrontare al meglio il prossimo campionato di serie C con un unico obiettivo: promozione in serie B.