In Sicilia è presente almeno un Covid hotel per ogni provincia.

La Sicilia, infatti, è già in linea con le indicazione provenienti dalla Conferenza Stato-Regioni, ma prosegue nell’incremento delle residenze dedicate ai pazienti non gravi. Questo è quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione.





Al momento sono oltre cinquecento i posti individuati negli alberghi predisposti in tutte le province siciliane, ai quali si aggiungono le altre residenze di assistenza per le cure a bassa complessità, facendo così lievitare i numeri a poco meno di settecento.