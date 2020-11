Il Palermo si è finalmente sbloccato, i rosanero hanno centrato la prima vittoria in campionato sul campo della Juve Stabia, contro i campani il match è terminato 1 a 2. Gli uomini di Boscaglia ora non hanno assolutamente intenzione di fermarsi e fra 2 giorni ci sarà una nuova gara di Serie C contro la Paganese. Il Palermo dovrà disputare ben 5 partite di fila tra le mura del “Barbera” rispettivamente contro Paganese, Potenza, Turris, Monopoli e Viterbese, questi match potrebbero risultare decisivi per la stagione dei rosanero. Sarebbe importante raccogliere bottino pieno in ogni gara per risalire in classifica, visto che i rosanero occupano attualmente il 17esimo posto. Domenica, come detto, ci sarà la formazione campana. Andiamo a conoscere meglio i prossimi avversari del Palermo nella consueta rubrica targata “Ilovepalermocalcio.com“, “Alla scoperta…”.

ALLENATORE: A guidare la Paganese c’è il tecnico Alessandro Erra, allenatore di grande esperienza che in passato è stato sulle panchine di Catanzaro, Gelbinson, Vigor Lamezia e Nocerina. Da marzo 2019 allena la squadra campana con cui ha raccolto circa 51 panchine. La Paganese per ora ha ottenuto 10 punti in 10 partite e al momento è stata tra le poche squadre che ha disputato tutti i match. Il modulo preferito dal tecnico campano è il 3-5-2, schema di gioco che Erra ha proposto quasi sempre nella sua avventura alla Paganese.





MODULO E ULTIME NOTIZIE: La Paganese in vista del match con il Palermo ha ricevuto delle belle notizie, infatti 7 giocatori sono rientrati dopo lo stop per Coronavirus e saranno disponibili nel match contro i siciliani. Erra, in ogni caso, potrebbe decidere di schierare la stessa formazione che ha bloccato l’Avellino sull’1 a 1. Il modulo naturalmente è il 3-5-2, in porta confermatissimo Campani. Davanti a lui linea a 3 formata da: Sirignano, Sbambato e il capitano Schiavino. Centrocampo molto folto, sulle fasce avranno il compito di spingere molto Squillace e Mattia, mentre sulla linea mediana ci saranno Gaeta, Bonavolontà e Carotenuto, quest’ultimo sostituirà lo squalificato Onescu. In avanti il duo Guadagni-Diop, con il giocatore senegalese che vuole dare continuità all’ottima prova fornita contro l’Avellino dove è andato in gol.

PROBABILE FORMAZIONE:

PAGANESE (3-5-2): Campani; Schiavino (c), Sbambato, Sirignano; Squillace, Gaeta, Carotenuto, Bonavolontà, Mattia; Diop, Guadagni. All. Erra.