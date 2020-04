Avevano deciso di trascorre le vacanze di Pasqua nella loro seconda casa di campagna: in tutto otto persone componenti due nuclei familiari, sei dei quali nascosti nel vano di carico posteriore di un furgone assieme a masserizie e cibo. E’ la scoperta fatta domenica mattina da agenti della polizia stradale di Caltagirone durante un controllo vicino al bivio Gigliotto, tra San Cono e San Michele di Ganzaria. Gli otto sono stati sanzionati, con 400 euro a testa, per la violazione delle norme che limitano gli spostamenti sul territorio e fuori dal comune di residenza per il contenimento della pandemia da Covid-19. Lo riporta l’agenzia di stampa ANSA.