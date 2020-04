In un post pubblicato dal leader locale della Lega, Igor Gelarda, si invitava, dopo aver ricordato il contributo della Lega alle associazioni di volontariato e agli ospedali anti-Covid “a essere solidali, facendo una donazione alla Caritas diocesana di Palermo. Nessuno resti indietro”. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, la questione non è stata presa bene all’Arcivescovaso. “In riferimento ad una recente proposta di solidarietà promossa dalla Caritas Diocesana attraverso i suoi canali ufficiali in favore dei più bisognosi di assistenza in questo tempo di emergenza a causa del Coronavirus, l’Arcidiocesi di Palermo precisa di non avere a tal fine mai autorizzato alcuna iniziativa di sostegno da parte di movimenti o partiti politici come pubblicizzato su alcuni social. Se ne biasima pertanto ogni possibile forma di strumentalizzazione per fini personali o di parte”.