Attivata la procedura di biocontenimento per un’hostess, che viaggiava a bordo di un aereo Ryanair, sospettata di essere contagiata dal Coronavirus per alcuni sintomi manifestati durante il volo. A riportarlo è “Livesicilia.it”. E’ in corso il tracciamento di tutte le persone cui è venuta in contatto. A comunicarlo è la Sac, società di gestione dell’aeroporto Fontanarossa di Catania.