Il tecnico del Trapani, Castori, ha parlato ai microfoni di “Itasportpress” ecco le sue parole: «Non voglio entrare in discorsi di politica calcistica, io dico solo che meritiamo la salvezza. Sulla questione stipendi mi sono espresso dicendo che sono mancati i soldi di una parte degli emolumenti. A me non risulta nulla. L’amore per questa gente e questa città è enorme e magari potrei guidare i granata anche la prossima stagione, ma dire che sarò il tecnico del Trapani per altri tre anni è affermare il falso visto che non ho firmato nulla».