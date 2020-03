L’emergenza Coronavirus continua in Europa, ma ciò non ferma le fake news. Nelle ultime ore era girata una notizia secondo cui in Russia per far rimanere le persone nelle rispettive case, il Governo avrebbe liberato 500 leoni per le vie di Mosca e San Pietroburgo. La notizia è una vera e propria bufala e la foto del leone in città è in realtà di Johannesburg in Sud Africa, ma n0n c’entra con le misure restrittive per il Covid-19.