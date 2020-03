Continua l’emergenza Coronavirus in Europa, tante le iniziative di solidarietà, tra queste spicca quella inusuale dei tifosi del Borussia Dormund. Infatti secondo quanto riporta “Sportmediaset” i supporters gialloneri hanno raccolto 73 mila euro che andranno in donazione a bar e ristoranti chiusi per l’emergenza. Molti di questi esercizi realizzano gran parte del fatturato nei giorni delle partite a Dortmund, quindi l’ammontare della cifra è quanto i tifosi spendono per un piatto di salsicce, patatine fritte e birra.