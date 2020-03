Come di consueto Reuters ha anticipato i dati relativi ai casi di coronavirus presenti in Lombardia aggiornati a lunedì 30 marzo 2020. Rispetto alla giornata precedente ci sono state 1.154 persone diagnosticate positive in più e 458 decessi. Il totale dei contagi sale quindi a 42.161 e quello delle vittime a 6.818.

Rispetto alla giornata precedente si registra una netta diminuzione dell’incremento dei contagi che da 1.592 è sceso a 1.154. Si resta in attesa del solito punto stampa dell’assessore Gallera per capire se ciò è dovuto ad un minor numero di tamponi effettuati o da un effettivo miglioramento che potrebbe lentamente condurre a quel 22 aprile che gli esperti dell’Eief hanno stimato come giorno dell’azzeramento dei contagi. Il numero delle vittime è invece aumentato passando dalle 416 di domenica 29 marzo alle 458 di lunedì.