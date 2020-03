Secondo quanto riporta “Lanuovacalabria.it”, l’ex tecnico del Palermo Gennaro Gattuso, si è dimostrato vicino alla sua Calabria in un momento di tale emergenza. L’allenatore del Napoli, ha risposto all’appello del Comune di Corigliano e Rossano, mettendosi subito all’opera per l’acquisto di una nuova ambulanza provvista di macchinari e attrezzature moderne, necessaria per un territorio abitato da più di ottantamila persone e necessario, soprattutto, in un momento di grande emergenza. Un’opera di grande solidarietà, a favore delle zone in cui l’ex calciatore è nato: Gattuso infatti discende dalla frazione marina di Schiavonea e dove ancora vive parte della sua famiglia. Il tecnico calabrese ha deciso di acquistare l’ambulanza che serviva, mentre un’altra sua donazione verrà destinata all’acquisto di tamponi: si tratta di un aiuto concreto e significativo che testimonia il legame con la Calabria che Gattuso ha sempre palesato con grande forza ed entusiasmo, anche attraverso la sua personale Fondazione “Forza Ragazzi”. Rino Gattuso, inoltre, ha preso parte anche alla sottoscrizione di fondi con gli altri compagni e Campioni del Mondo del 2006 a favore della Croce Rossa Italiana.