Questo perché il premier britannico Boris Johnson ha oggi annunciato, come riporta “Repubblica.it”, l’introduzione della “support bubble”, letteralmente la “bolla di sostegno”, che in pratica permetterà a una persona che vive da sola di incontrare un’altra persona non convivente sotto lo stesso tetto. Non a due metri di distanza in un parco o all’aperto, come era permesso fino ad adesso, bensì in casa di uno dei due potendo anche dormire insieme

Finisce dunque, da sabato prossimo, l’astinenza per gli oltre 11 milioni di single che vivono da soli e fidanzati/e che vivono in due abitazioni diverse e che sinora, rispettando le regole del governo, non hanno potuto incontrarsi in ambienti chiusi né violare il distanziamento sociale di almeno due metri. Qualcosa che, ricorda ciò che i Paesi Bassi permettono da settimane, ossia scegliere un/a “compagno/a di letto”, ma che sia unico, per evitare con la promiscuità di aumentare le possibilità di contagio.