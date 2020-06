Nel corso della trasmissione Abc del calcio, in onda su One tv, è intervenuto il Ds del Benevento Pasquale Foggia. Ecco le sue parole sul format futuro della Serie A: «La A a 22 squadre è un’ipotesi, non so se percorribile perchè i campionati inizieranno in ritardo, e nel 2021 ci saranno gli Europei: a livello di costi, gestione e sostenibilità non credo sia la soluzione migliore. Non mi spaventano invece le date del calciomercato, noi direttori viviamo tutto l’anno di mercato, e gli obiettivi non sono cambiati».