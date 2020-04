L’allarme per il legame tra il Coronavirus e quella che sembrerebbe essere la malattia di Kawasaki, una sindrome infiammatoria acuta che colpisce i bambini, sta aumentando, in Italia come in Gran Bretagna e ora anche in Francia. Come riporta “Open.Online”, il ministro della Salute francese, Olivier Veran, ha detto questa mattina, 29 aprile, che prende «molto sul serio» la comparsa di casi di bambini colpiti da una malattia infiammatoria grave, sottolineando che non ci sono ancora elementi sufficienti per collegare questa affezione al Coronavirus.