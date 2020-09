Il giorno della riapertura delle scuole d’Italia ancora non è arrivato, ma già si cominciano a registrare i primi problemi causati dai contagi da Covid-19: come riportato da “Fanpage.it”, a Taverna, in provincia di Catanzaro, dopo due casi di positività al coronavirus, il sindaco Sebastiano Tarantino ha emesso due ordinanze che impongono la chiusura a partire da oggi, 7 settembre, degli istituti ricadenti sul territorio comunale.

Anche la scorsa settimana a Verbania una scuola superiore era stata costretta a sospendere le proprie attività a causa di una positività riscontrata tra le persone che avevano frequentato l’istituto durante la sessione di esami per i candidati in arrivo dalle scuole private.