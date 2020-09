Dopo settimane di attesa ed apprensione finalmente Josip Ilicic è pronto a fare il suo ritorno a Zingonia. Il fuoriclasse dell’Atalanta, tornato in Slovenia a causa di una depressione che non gli ha permesso di concludere la stagione, dovrebbe rientrare oggi al centro d’allenamento bergamasco. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com”, i tifosi, che sempre si sono dimostrati solidali nei suoi confronti, hanno voluto mostrare ulteriormente la loro vicinanza al trequartista sloveno con un bellissimo striscione affisso sui cancelli del centro sportivo.