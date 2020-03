Il Pacaembu, stadio di San Paolo che ha ospitato partite memorabili, diventa un presidio ospedaliero. “Dovrebbe essere pronto in dieci giorni”, secondo le autorità locali sul modello Wuhan: il presidio ospedaliero cinese realizzato in tempi record nella città focolaio del Covid-19.

Saranno 202 i letti che verranno collocati nell’impianto per liberare posti negli altri ospedali a favore delle persone colpite da coronavirus.