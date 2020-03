Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, ma non tutti rispettano le norme emanate dal premier Conte nel nuovo Dpcm. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero”, molte persone hanno provato la fuga nelle villette al mare per trascorrere al meglio la quarantena, ma la polizia attraverso i controlli è riuscita a fermare l’afflusso di gente. A Roma sono state denunciate almeno 1400 persone e solo tra sabato e domenica sono state controllate circa 50mila auto.