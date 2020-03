Il coronavirus sembra non spaventare gli australiani, come riportato da “TgCom” a centinaia si sono concessi una giornata di mare riversandosi nella rinomata Bondi Beach, nei pressi di Sydney. Il tutto in piena inosservanza delle raccomandazioni sulla distanza tra persone per evitare il contagio e nonostante le temperature, che a metà giornata hanno raggiunto i 32 gradi.