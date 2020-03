Episodio increscioso quello accaduto attorno alle 17 di giovedì 19 marzo a un commesso quarantenne della Coop al Parco Levante mentre cercava di far rispettare quel metro di distanza che ci deve essere fra un cliente e l’altro. Per tutta risposta, gli è arrivato un pugno sul volto. Un parapiglia terminato quasi subito per merito dell’intervento degli uomini della sicurezza del centro commerciale e terminato senza gravi conseguenze fisiche per l’aggredito. A riportare l’accaduto è “Il Tirreno”.