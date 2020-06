Incredibile quanto successo a Borgo Veneto in provincia di Padova, dove il gestore di un bar ha voluto chiamare il suo locale “Covid-19”. Secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it, la cosa ha suscitato non poche polemiche. Il primo cittadino di Borgo Veneto, Michele Sigolotto, ha firmato un’ordinanza per oscurare l’insegna perché poco rispettosa nei confronti delle vittime del Coronavirus.