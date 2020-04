Secondo quanto riporta “Fanpage”, in Francia il primo ministro Edouard Philippe ha detto in Parlamento che le misure per arginare la diffusione del coronavirus dureranno “perché è prematura” qualsiasi scelta opposta. Le restrizioni in Francia al momento sono state annunciate fino al 15 aprile. “Oggi l’imperativo è garantire che il contenimento funzioni, che il virus circoli abbastanza lentamente in modo che il numero di casi gravi non superi la capacità complessiva del nostro sistema ospedaliero”, ha detto il capo del governo durante il Question Time. “Oggi è il tempo del contenimento e il contenimento durerà. È difficile sopportare le misure per molti francesi, ne sono pienamente consapevole ma è essenziale”, ha aggiunto.