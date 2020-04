Secondo quanto riportato da ‘Bild’, gare a porte chiuse, con accesso consentito a 239 persone selezionate. E’ l’ipotesi cui sta lavorando la DFL, la Lega Calcio tedesca, per far ripartire la Bundesliga dopo l’emergenza coronavirus. Nel dettaglio, sarebbero ammesse 126 persone in campo (giocatori, allenatori, medici, televisioni e raccattapalle, ridotti a quattro anziché i soliti dodici) e 113 persone in tribuna, tra giornalisti e personale per la sicurezza, anch’esso ridotto, e solo otto dirigenti per squadra. Ingresso vietato per ospiti vip e dipendenti dei club senza funzioni, mentre all’esterno dello stadio opererebbero una cinquantina di addetti al servizio d’ordine. Nell’unica gara disputata a porte chiuse, Borussia Moenchengladbach-Colonia dello scorso 11 marzo, sono state autorizzate a entrare 600 persone, numero che però la lega tedesca considera eccessivo. La Bundesliga è stata fermata almeno fino al 30 aprile: l’auspicio della Dfl è quello di poter ripartire agli inizi di maggio.