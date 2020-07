Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è risultato negativo al test per il coronavirus, dopo aver annunciato il 7 luglio di essere stato contagiato. A dare la notizia lo stesso capo di Stato in un tweet. “RT-PCR per Sars-Cov 2: negativo. Buongiorno a tutti”, ha scritto Bolsonaro sotto una foto che lo mostra sorridente e con una scatola di idrossiclorochina in mano. Bolsonaro ha più volte detto di usare il controverso farmaco antimalarico, la cui efficacia contro il coronavirus è messa in discussione dalla maggior parte della comunità scientifica, compreso uno studio recente effettuato proprio in Brasile.