Il Bari non è riuscito a centrare l’obiettivo stagionale della promozione in Serie B, la sconfitta contro la Reggiana non è stata digerita dalla tifoseria, adesso in molti rischiano di andare via. Tra questi, secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” ci potrebbe essere anche l’allenatore Vincenzo Vivarini. La dirigenza si sta prendendo dei giorni di riflessione sulla posizione del tecnico. In settimana arriverà la decisione definitiva.