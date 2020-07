«Messi? Non so se tra lui e Setien ci siano dei problemi, ho parlato a lungo con entrambi e nessuno dei due mi ha rivelato il contenuto della discussione. Messi è molto ambizioso, tutte le critiche che muove sono tese al miglioramento del club. Ha detto di voler chiudere qui la sua carriera e sono sicuro che così sarà. Su Lautaro Martinez posso dirvi che ne abbiamo parlato con l’Inter, ma al momento la trattativa è sospesa perché abbiamo da pensare ai nostri impegni in Champions League». Queste le parole del presidente del Barcellona, Bartomeu, rilasciate ai microfoni di “Mundo Deportivo” in merito a Lionel Messi e il possibile acquisto di Lautaro Martinez.