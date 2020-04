L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, e il sindaco di Siracusa ha ricevuto una chiamata speciale. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, Papa Francesco ha chiamato Francesco Italia, primo cittadino della città siciliana, e ha benedetto la città. Queste le parole di Italia: ” Quando ho compreso che era lui mi sono emozionato. Il Santo Padre ha ricevuto nei giorni scorsi una lettera particolarmente accorata di un siracusano che ha esposto i problemi della città in relazione all’emergenza Covid-19 e al Papa ha chiesto una benedizione per Siracusa. Lui ha preferito contattarmi dicendomi che è vicino a Siracusa e che prega per noi, allo stesso modo farò io per lui”.