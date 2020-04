Sono 136 i medici morti in Italia per coronavirus. Lo riferisce la federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) che dall’inizio dell’emergenza sta tenendo il triste elenco dei decessi tra i camici bianchi nel nostro Paese. Nelle ultime ore ci sono stati altri 5 morti. Si tratta di Carmela Laino, specialista in pediatria e stomatologia, Nicola Cocucci, specialista in odontoiatria e medicina legale, Alessandro Preda, medico di famiglia, Italo D’Avossa, virologo e immunologo, e Renato Pavero, medico del 118. In totale, stando ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità, sono 17.306 gli operatori sanitari contagiati.