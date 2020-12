Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia di stampa “Dire”, gli italiani sono convinti: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbero dare il buon esempio e vaccinarsi pubblicamente contro il CoViD, come hanno promesso che faranno gli ex presidenti Usa Obama, Bush e Clinton. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche il 4 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, eta’, area geografica.

Il 78,5% ritiene che Conte e Speranza dovrebbero vaccinarsi pubblicamente, il 15,5% e’ contrario mentre il 6% non sa.