Disavventura per Mario Balotelli, l’ex attaccante del Brescia, ha ritrovato il finestrino lato passeggero della sua macchina totalmente in frantumi.

Il calciatore ha voluto sfogare la sua rabbia con una stories su Instagram, scrivendo: “Io so che tu… tu chiunque tu sia verrai a conoscenza di questo messaggio… io ti dico solamente prega, prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi ‘non si può’. Codardi bast***i”.





Di seguito la storia: