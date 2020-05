Continuano in tutto il Paese le attività di controllo delle Forze di polizia su spostamenti e attività consentite nella fase 2 dell’emergenza sanitaria. Nella giornata di ieri, 15 maggio, sono state controllate 152.857 persone e 61.029 attività e esercizi commerciali. Sono state, inoltre, 1.242 le persone sanzionate e 89 gli esercizi commerciali, di cui 13 quelli chiusi. Denunciate, inoltre, 13 persone per false dichiarazioni/attestazioni e 3 per violazione del divieto di allontanamento dall’abitazione per quarantena.