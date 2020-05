Frecciata bella e buona di Zlatan Ibrahimovic nei confronti della Serie A. L’attaccante del Milan, infatti, ha pubblicato una Instagram Story sul suo profilo ufficiale: «Grazie Bundesliga, loro dicono e fanno», ha scritto. Chiaro il riferimento al fatto che in Germania il campionato di calcio sia ripartito in sicurezza e con tutte le misure necessarie, senza grossi ripensamenti, mentre in Italia si continua ad attendere, non decidere, dire tutto e il contrario di tutto e scaricare la responsabilità ad altri. E se lo dice pure Ibra…