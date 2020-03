Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato i nuovi dati, aggiornati al 15 marzo, sulla progressione dell’epidemia da coronavirus in Italia. Complessivamente il numero di casi totali di contagio è di 24.747 persone. Un numero che include le 20.603 persone attualmente positive, i 2.335 pazienti guariti e le 1809 persone decedute.

Scendendo nel dettaglio attualmente sono 9663 le persone ricoverate negli ospedali italiani con sintomatologia SARS-CoV-2 correlata, 1672 i pazienti in terapia intensiva, 9268 quelli in isolamento domiciliare. Sono 124.899 i tamponi effettuati in Italia dall’inizio dell’epidemia.

Borrelli poi ha ricordato le regole imposte dal nuovo decreto: limitare al massimo viaggi e spostamenti, uscire soltanto per motivi lavorativi e visite mediche.