Da tre giorni a Palermo la RAP ha avviato la sanificazione degli assi stradali principali nei quali vi è anche transito di pedoni. Secondo quanto riporta “Blogsicilia.it”, si è partiti dalle strade del centro e da ieri, sono partiti gli interventi nei diversi quartieri e nelle aree limitrofe e circostantigli ospedali. Da ieri ad oggi pomeriggio si è intervenuti nella zona di Policlinico e Civico, allo ZEN, attorno a Villa Sofia, in viale Croce Rossa e via Libertà, a Brancaccio e Sperone e in queste ore si sta intervenendo a Borgo Nuovo. Inoltre, tre vetture della Protezione civile sempre supportate dalla Polizia Municipale, sono in strada da ieri con altoparlanti per rivolgere inviti alla popolazione a rimanere a casa e spostarsi solo per necessità urgenti, per lavoro e per motivi di salute, invitando a consultare il sito comunale della protezione civile (protezionecivile.palermo.it) per tutte le informazioni.

Ieri Orlando ha lanciato un videomessaggio sulla propria pagina Facebook: