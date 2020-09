Un 45enne guarito dal Covid, si reca al pronto soccorso per degli accertamenti e scopre di essere di nuovo positivo. E’ successo ad Aversa. A darne notizia è “Edizione Caserta”.

L’uomo, infatti, accusava alcuni dolori non apparentemente legati ai sintomi dell’infezione. Per fugare ogni dubbio, i medici lo hanno sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. L’uomo ha spiegato ai medici di aver avuto il virus tempo fa e di essere guarito dopo 40 giorni di quarantena. Subito si sono attivati i protocolli sanitari: il paziente è al momento in isolamento domiciliare.

E’ il secondo caso che si verifica nel Casertano, l’ultimo accertato riguarda una 30enne di Maddaloni: la giovane si trovava in un bar quando ha accusato un malore ed ha perso i sensi. Dopo lo svenimento, la donna è stata accompagnata all’ospedale di Caserta dove è stata confermata la positività al covid. Al termine delle operazioni, infatti, è stata trasferita presso il covid center di Maddaloni in attesa del secondo tampone.