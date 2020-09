Dopo essere stata ripescata in serie C, proprio nel girone del Palermo, il Foggia adesso si prepara ad un mercato scoppiettante per allestire una rosa competitiva.

Secondo quanto riportato da “Foggiagol.it”, infatti, il club avrebbe battuto la concorrenza di Avellino e Turris per il terzino sinistro classe ’99 Valerio Cardamone, la scorsa stagione al Bisceglie. Il terzino attualmente svincolato dovrebbe aggregarsi alla squadra già martedì.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, come riporta “Antennasud”, la Salernitana di Lotito è intenzionata ad acquistare Fella dal Monopoli per poi girarlo in prestito al Foggia. Per lui pronto un triennale col club di Lotito.