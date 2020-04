Tra i guariti dal coronavirus c’è anche Concetta Lenzi, diventata ormai la “nonna di Messina” come la chiamano tutti quelli che si sono presi cura di lei. È una donna di 100 anni, compiuti proprio mentre era ricoverata, ex paziente della casa di riposo Come d’incanto, che questa mattina è stata dimessa dall’ospedale policlinico Gaetano Martino di Messina ed è finalmente tornata a casa. Occhi lucidi, voce rotta dalla commozione mentre ringrazia tutti i medici e gli infermieri che l’hanno curata e accudita durante la degenza in ospedale, ma allo stesso tempo era lucida, cosciente e non l’è mancata neanche la voglia di scherzare prima di salire tra gli applausi degli operatori sanitari su quell’ambulanza che finalmente l’ha riportata a casa. Di seguito il video: