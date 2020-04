Brutte notizie sul fronte stipendi per il Catania. Infatti secondo quanto riporta “Antenna uno notizie” se non arriveranno i pagamenti a breve termine, i tesserati metteranno in mora il club rossoazzurro. Questo è il segnale del malcontento dei giocatori, anche se l’ad Di Natale aveva rassicurato tutto l’ambiente sul pagamento dei giocatori.