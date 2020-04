Come si legge su “SkyTg24” accordo raggiunto sull’integrazione al Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. Dopo una lunga notte di lavoro, imprese sindacati e governo hanno trovato alla fine l’intesa sulle “proposte di adeguamento” delle regole per la tutela della salute e dei lavoratori in vista del 4 maggio, data di fine lockdown in cui riapriranno alcuni tra i più importanti comparti industriali del Paese, manifattura, costruzioni, parte dei servizi alle persone e alcune attività commerciali.