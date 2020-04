Attraverso una diretta Instagram, Giuseppe Bellusci ha commentato quelle che sono state le sue scelte dopo il fallimento del Palermo: «Dopo il fallimento del Palermo mi sono ritrovato svincolato. Avevo molte offerte dalla B, dall’estero e da Monza e Bari in C. Ho scelto l’ambiziosissimo Monza anche se all’inizio non avevo preso in considerazione le richieste dalla C e volevo concludere la carriera tra A e B. Poi ho valutato il progetto, ho visto che stavano acquistando giocatori importanti e ho accettato perché avevo capito la voglia che avevano di prendermi. Posso dire che nessuna scelta è mai stata migliore. In dodici anni di professionismo non ho mai visto così tanta organizzazione e precisione. Spero di fermarmi qui a lungo».