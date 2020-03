La dirigente e i professori della scuola Falcone dello Zen 2 si autotassano per regalare la spesa alle famiglie dei loro bambini. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, la raccolta fondi è partita sabato e già domani, le prime dieci famiglie in difficoltà da quando è scattata l’emergenza coronavirus, riceveranno dei voucher di 50 euro da spendere al centro Olimpo che a sua volta donerà il 5 per cento in più di spesa su quella somma. «In questo momento – dice Daniela Lo Verde, preside della Falcone – è l’unica cosa vera da fare per aiutare i nostri bambini. Abbiamo saputo che le famiglie sono disperate. In questo momento allo Zen non c’è pane e pasta da mettere a tavola. La raccolta è partita dalla scuola, ma per raggiungere più persone possibili l’istituto ha lanciato una raccolta fondi aperta alla città». Si può effettuare un bonifico sul conto corrente della scuola: IT 69 C 03069 04612 100000046019 con la casuale “Fondo sostegno famiglie”. «Chissà quando arriveranno i soldi dello Stato – dice la preside – intanto ci facciamo avanti noi per i nostri bambini».