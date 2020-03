Facebook ha cancellato alcuni video pubblicati dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro sostenendo che diffondono fake news sull’auto-isolamento durante la pandemia del nuovo coronavirus: in uno di questi il leader politico di estrema destra affermava che le persone dovrebbero tornare a lavorare per sostenere l’economia. Lunedì anche Twitter aveva rimosso due filmati pubblicati sul profilo ufficiale del presidente, che lo mostravano in visita domenica in diversi luoghi di Brasilia senza rispettare le raccomandazioni sanitarie per contenere il coronavirus. Come se non bastasse Bolsonaro ha ripetutamente sostenuto l’uso della clorochina per curare la malattia, nonostante la sua efficacia non sia ancora stata totalmente verificata.