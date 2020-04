I numeri legati ai contagi da Coronavirus stanno pian piano scendendo e in molti cominciano a pensare che l’emergenza sia già finita, ma non è così. Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano intervistato da “Il Messaggero” parlato così: “È presto per pensare che l’emergenza stia per finire. La decrescita dei casi stia dando qualche piccolo ma non trascurabile segnale. È giusto programmare come fare a riaprire alcune attività anche con dei test, ma non bisogna farlo troppo presto, perché significherebbe vanificare tutti gli sforzi fatti”.