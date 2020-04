Continua ad espandersi a macchia d’olio il contagio legato al Coronavirus. L’emergenza sta per arrivare anche in Giappone che ha annunciato 252 casi nelle ultime 24 ore. Il dato, scrive “Fanpage.it”, è stato comunicato dal governo metropolitano della capitale giapponese, che sabato aveva confermato 143 casi. In numero totale di contagiati a Tokyo è di 1033. Nella capitale aumentano le misure spontanee di isolamento sociale e le chiusure temporanee di attività commerciali, come sollecitato dalle autorità .