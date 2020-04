Il mondo del calcio avrebbe voglia di ripartire il prima possibile e concludere la stagione. Il Palermo vorrebbe farlo per raggiungere sul campo la promozione in Serie C, ma non sarà facile decidere quando riprendere. Il presidente della LND Sibilia, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, vorrebbe concludere la stagione in 45 giorni dal momento della ripartenza.