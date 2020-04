Andrea Tabanelli, centrocampista del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni al media center ufficiale del club ciociaro. Ecco alcune sue parole: «Troppe voci incontrollate e nessuna certezza… Certo è che con la situazione che si sta vivendo bisognerebbe riprendere solo quando ci sarà la sicurezza totale per noi calciatori e per i tifosi. Perché tornare a giocare senza di loro non sarebbe vero calcio. Per quanto concerne, invece, la lotta al secondo posto, credo che dovremo vedercela soprattutto con Crotone e Pordenone».